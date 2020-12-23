В Азербайджане за сутки с карантинных постов возвращены 1360 транспортных средств,

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения распространения COVID-19 усилен карантинный контроль на въездах-выездах в 5 городов и 12 районов Азербайджана, установлены специальные посты, на которых сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают контрольно-профилактические проверки, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

22 декабря 2020 года с карантинных постов были возвращены 1360 транспортных средств.

Также в этот день в Азербайджане в отношении 2 626 человек за нарушение правил карантинного режима было применено административное взыскание.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)