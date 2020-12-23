В Азербайджане 600 тыс. человек будет повторно предоставлена единовременная выплата в 190 манатов - министр
БАКУ /Trend/ - В этом году 600 тысячам человек, потерявшим работу из-за пандемии, была предоставлена единовременная выплата (190 манатов) в целом в размере 352 миллионов манатов.
Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев.
Он отметил, что согласно постановлению Кабинета министров, 600 тысячам лиц из вышеуказанной категории эти средства будут выплачены повторно. По словам министра, в целом сумма средств, которые будут выплачены этим лицам в текущем году, превысит 460 миллионов манатов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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