Две специальности из II группы переводятся в III группу специальностей - ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Минобразования и Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) представили в соответствующие органы исполнительной власти проект решения об изменениях в группе специальностей, в которую включены специальности "Международные отношения" и "Регионоведение, сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ.

С 2021 года эти специальности будут исключены из II группы и включены в III группу специальностей, говорится в сообщении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)