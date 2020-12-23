Две специальности из II группы переводятся в III группу специальностей - ГЭЦ Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Минобразования и Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) представили в соответствующие органы исполнительной власти проект решения об изменениях в группе специальностей, в которую включены специальности "Международные отношения" и "Регионоведение, сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ.
С 2021 года эти специальности будут исключены из II группы и включены в III группу специальностей, говорится в сообщении.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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