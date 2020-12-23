По вопросу образовательных кредитов проведена значительная работа - министр финансов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Проведена работа по вопросу образовательных кредитов.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал министр финансов Самир Шарифов.

"Определенные документы готовы, в этом направлении проделана большая работа соответствующими ведомствами", - сказал он.

Шарифов отметил, что наряду с этим, остается ряд вопросов, которые пока нуждаются в обсуждении.

"Мы можем организовать совместные обсуждения с министерством образования. Мы всегда открыты и готовы к обсуждениям", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)