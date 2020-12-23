По вопросу образовательных кредитов проведена значительная работа - министр финансов Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Проведена работа по вопросу образовательных кредитов.
Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал министр финансов Самир Шарифов.
"Определенные документы готовы, в этом направлении проделана большая работа соответствующими ведомствами", - сказал он.
Шарифов отметил, что наряду с этим, остается ряд вопросов, которые пока нуждаются в обсуждении.
"Мы можем организовать совместные обсуждения с министерством образования. Мы всегда открыты и готовы к обсуждениям", - сказал он.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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