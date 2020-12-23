В соцсетях публикуются кадры, наводящие тень на победу в Отечественной войне - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В последние дни в социальных сетях распространяются видеокадры, наносящие ущерб репутации азербайджанской армии и наводящие тень на нашу победу в Отечественной войне, к которым целенаправленно оставляются различные предвзятые комментарии.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, передает в среду Trend.

Подчеркивается, что о нашей армии распространяется информация, нарушающая соответствующие требования Закона Азербайджанской Республики "О государственной тайне", а необъективные данные наносят вред репутации наших военнослужащих.

"Некоторые пользователи социальных сетей распространяют видеокадры, отражающие недовольство в связи с необеспечением военнослужащих сигаретами. Заявляем, что в соответствующем постановлении Кабинета министров о нормах продовольственных пайков для личного состава Вооруженных сил Азербайджана не предусматривается обеспечение военнослужащих табачными изделиями. Тем не менее посредством гуманитарной помощи, оказываемой государством, предоставляются различные виды сигарет, которые выдаются каждому курящему военнослужащему в индивидуальном порядке", - говорится в сообщении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)