Житель Нафталана, перевозивший во время Отечественной войны на своем автомобиле раненых и тела шехидов

БАКУ /Trend/ - Одним из активных участников 44-дневной Отечественной войны в тылу является житель Нафталана Замир Алиев. Он перевозил раненых офицеров и солдат, а также тела павших шехидами военнослужащих в больницы на своем автомобиле.

Как передает в среду Trend, Алиев делал это по личным соображениям. Когда началась война он обратился с этой просьбой к одному из офицеров, сказав, что у него есть машина, на которой он может хотя бы доставлять раненых в больницу. Некоторое время спустя его просьба была выполнена.

"Но позднее, ввиду отправки государством многочисленных автомобилей скорой помощи на фронт, надобности в моем автомобиле не стало. Однако, несмотря на это, я продолжил выполнять свой гражданский долг. Обратившись в военные госпитали, я начал помогать им", - сказал Алиев.

Он добавил, что наши военнослужащие осуществили мечту, которой жил народ Азербайджана на протяжении многих лет.

"Долгое время армян никто не сажал на свое место в такой форме. Наши солдаты и офицеры под руководством Верховного Главнокомандующего раз и навсегда заставили замолчать их", - добавил Замир Алиев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)