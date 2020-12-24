В Азербайджане в общественных местах задержаны еще 25 больных COVID-19
БАКУ / Trend/ - В Азербайджане продолжаются меры в сфере контроля за соблюдением противоэпидемического и карантинного режима, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
Накануне сотрудники органов внутренних дел задержали в общественных местах 25 больных COVID-19, покинувших места проживания. 23 из них были возвращены домой, двое - госпитализированы.
В отношении 18 из них возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК Азербайджана.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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