Состояние главреда АМИ Trend Руфиза Хафизоглу оценивается как клинически тяжелое - врач
БАКУ /Trend/ - Состояние здоровья главного редактора АМИ Trend Руфиза Хафизоглу продолжает оставаться тяжелым.
Об этом в четверг сказал Trend врач клиники, в которой находится на лечении Руфиз Хафизоглу.
По его словам, давление и температура у Хафизоглу нормальные: "Но функции легких пока не восстановились. Сатурация составляет 55% с оксигенацией в 96%. Интенсивное лечение продолжается, состояние пациента оценивается как клинически тяжелое".
Напомним, что несколько дней назад Руфиз Хафизоглу заразился коронавирусом. После ухудшения состояния здоровья он был госпитализирован в медучреждение "Ени клиника".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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