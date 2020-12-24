Стартап-проекты БВШН завоевали главные призы на международном конкурсе

Два стартап-проекта Бакинской высшей школы нефти (БВШН) завоевали главные призы на VI Китайском международном конкурсе «Интернет + инновации и предпринимательство». Так, стартап-проект “Biofactant” и стартап-проект “Climasel” Центра инноваций и исследований БВШН получили серебренную и бронзовую награды соответственно на международном конкурсе, в котором участвовал 3291 проект.

В конкурсе, проводимом Министерством образования Китая с 2015 года, принимают участие около 4000 колледжей и университетов из 124 стран. Из 3291 международного стартап-проекта, отобранного в этом году, 37 были удостоены золотой, 71 серебряной и 287 бронзовой награды.

В проекте “Biofactant” Центра инноваций и исследований БВШН, который вышел в финал конкурса, участвовали студенты кафедры химической инженерии Высшей школы Гюллю Гусейнли, Афаг Хашимова и Натиг Бабаев. В проекте “Climasel” участвовали студенты кафедры химической инженерии БВШН Гюллю Гусейнли, Кафья Абзарова и Заур Имамалиев.

Основная цель проекта “Biofactant” - получение экологически чистых поверхностно-активных веществ из отработанных растительных масел посредством синтеза. Проект ”Climasel” предусматривает производство материалов, предназначенных для поддержания стабильной температуры в домах, офисах и ресторанах.

Стоит отметить, что разработкой обоих проектов руководят руководитель Центра инноваций и исследований БВШН Фарад Камьяби и специалист центра Эльмар Аскарзаде. Научным консультантом проектов является Амир Реза Вахшури, заведующий кафедрой химической инженерии.