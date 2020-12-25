С 1 января 2021 г. в Азербайджане начнут взиматься сборы за ОМС (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С 1 января 2021 года в соответствии с законом «О медицинском страховании» начнется сбор взносов за обязательное медицинское страхование (ОМС) с работающих в государственном и нефтяном секторах, негосударственном и ненефтяном секторах, физических лиц, выполняющих работы (услуги) на основании договоров гражданско-правового характера, физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.

С работодателей и работников в государственном и нефтяном секторах будет взиматься ежемесячная плата за ОМС в размере 2% от суммы до 8000 манатов ежемесячного фонда оплаты труда и в размере 0,5% - от суммы свыше 8000 манатов фонда оплаты труда.