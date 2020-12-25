Температура воздуха в Азербайджане была ниже нормы на 2 градуса

БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана до утра 25 декабря наблюдались нестабильные погодные условия, в Баку местами прошел мокрый снег, в горах и предгорьях - снег, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Количество осадков в Баку составило 7 мм (24 процента месячной нормы), в Маштага - 30 мм, на острове Чилов - 26 мм (88 процентов месячной нормы). В Огузе и Лянкяране количество осадков составило 18 миллиметров.

Высота снежного покрова в Агдере (Ордубад) составила 37 сантиметров, в Кишчае (Шеки) - 35, Сарыбаше - 25, Алтыагадже - 24, Лерике - 20, Грызе и Халтане - 15, Ярдымлы - 14, Шахдаге - 13, Шахбузе - 10 и в Дашкесане - 9 сантиметров.

Северо-западный ветер в четверг в Нефтчале усилился до 25 метров в секунду, в Баку - 28 м/с, Маштага - 25 м/с и Пираллахы - 23 м/с. Согласно данным станции Нефтяные Камни высота волн в открытом море достигала 3,8 метров.

Температура воздуха была ниже климатической нормы на два градуса, минимальная температура воздуха в Баку и на Абшероне составила 0-2, в низменных районах - 1-3 градуса тепла, в горных районах 5-10 градусов мороза, в высокогорных - 13-19 градусов мороза, в Нахчыванской АР - 3-10 градусов мороза.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)