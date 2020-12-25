В Азербайджане арестованы лица, присвоившие путем мошенничества принадлежащую государству землю

БАКУ /Trend/ - Задержаны лица, подозреваемые в присвоении прав собственности на земельный участок принадлежащей государству земли на побережье Каспийского моря с высокой средней рыночной ценой путем мошенничества.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, на основании обращений о незаконной продаже земельных участков, принадлежащих жительницам поселка Тюркан Хумаре Шабановой и Азизаханым Атаевой, с поддельными документами, расследование уголовного дела, возбужденного прокуратурой Хазарского района, было поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В ходе интенсивных следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что жители поселка Тюркан Дашгын Насиров и Чингиз Сафаров в июле 2019 года, побудив к мошенничеству и злоупотреблению служебным положением Рахиля Бабаева, работавшего представителем главы ИВ Хазарского района в поселке Тюркан, подготовили фальшивые документы о смерти Азизханым Атаевой и Хумары Шабановой, а затем включили в письма, адресованные Государственной службе реестра недвижимости, ложную информацию о том, что находящийся в районе под названием "мечеть Баглар" поселка Тюркан садовый участок, принадлежащий вышеназванным лицам, якобы, находится на берегу Каспийского моря в поселке Тюркан, и тем самым захватили путем мошенничества принадлежащую государству землю с высокой средней рыночной ценой и правами собственности на этот земельный участок.

Чингизу Сафарову и Дашгыну Насирову было предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием с причинением крупного ущерба), 320.2 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) и другим статьям УК Азербайджана; Рахилю Бабаеву - по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог). Они были привлечены к следствию в качестве подозреваемых, в их отношении была избрана мера пресечения заключение под стражу.

В настоящее время проводятся комплексные следственные мероприятия по определению полного круга обвиняемых по делу.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)