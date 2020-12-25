В Барде для семей шехидов и ветеранов войны в рамках программы самозанятости созданы фермерские хозяйства

БАКУ /Trend/ - Меры социальной поддержки, осуществленные за период после войны по поручению главы государства, охватывают также Бардинский район.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, в рамках программы самозанятости для семей шехидов и участников Отечественной войны, и тех, чьи дома пострадали в результате армянского террора, в районе были созданы малые семейные фермерские хозяйства. Замминистра Идаят Абдуллаев ознакомился с некоторыми из них.

Это малое предприятие по производству мучных изделий, созданное в рамках программы самозанятости для матери шехида Тургута Зейналова Зибейды Зейналовой, животноводческие фермы, созданные для брата шехида Худаяра Юсифзаде Юсифа Юсифзаде и матери шехида Фахри Гарибзаде Мехпары Гарибовой. Также была осмотрена столярная мастерская, созданная для Халида Алиева, дом которого пострадал в результате армянского террора.

Участники программы выразили признательность за поддержку, оказанную главой государства.

В этом году в Бардинском районе к программе самозанятости были привлечены 232 человека из уязвимых групп (семьи шехидов, люди с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченные семьи и др.). В частности, за период после войны к программе были привлечены около 60 членов семей шехидов, участников войны и лиц, пострадавших от армянского террора.

(Текст: Турал Гараджаев)