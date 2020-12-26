В Азербайджане в эти выходные не будет работать общественный транспорт
БАКУ /Trend/ - Согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров, принятого в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в выходные в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане приостанавливается работа общественного транспорта.
Как передает в субботу Trend, в эти выходные до 06:00 28 декабря общественный транспорт на всей территории страны работать не будет.
Лента новостей
Ставить под сомнение победу, которой азербайджанский народ ждал 30 лет - предел моральной деградации - зампред партии
В Барде для семей шехидов и ветеранов войны в рамках программы самозанятости созданы фермерские хозяйства
Следующим адресом акции Фонда Гейдара Алиева и сети супермаркетов Bravo в поддержку военнослужащих стал Ходжавенд (ФОТО)
Эйюб Ягубов и дети посвящают песни Худаяру Юсифзаде, покорившего своим голосом и героизмом в Карабахской войне (ФОТО/ВИДЕО)
Группа военнослужащих ВС Азербайджана награждена медалью "За освобождение Ходжавенда" - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана медалью "За освобождение Зангилана"
Хикмет Гаджиев провел встречу касательно создания общественных советов при центральных органах исполнительной власти
У Грузии есть прекрасная возможность служить точкой соединения для некоторых крупнейших экономик мира
COVID-19 вызовет рост потребности во всестороннем диалоге Туркменистана и Румынии в сфере энергетики