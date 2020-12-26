В Азербайджане общественный транспорт не будет работать по выходным до 31 января 2021 года

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана принял новое решение в связи с работой общественного транспорта.

Как сообщает в субботу Trend, согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране общественный транспорт по всей стране не будет работать в следующие дни 2021 года:

- с 00:00 второго января по 06:00 четвертого января;

- с 00:00 9 января по 06:00 11 января;

- с 00:00 16 января по 06:00 18 января;

- с 00:00 23 января по 06:00 25 января;

- с 00:00 30 января по 06:00 31 января.

Настоящее постановление вступает в силу с 28 декабря 2020 года.

(Текст: Турал Гараджаев)