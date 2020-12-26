Учреждена юбилейная медаль "100-летие Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал закон о внесении изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "100-летие Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (1920-2020)".

Согласно изменению, учреждена юбилейная медаль Азербайджана "100-летие Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (1920-2020)".

Также утверждено Положение о юбилейной медали Азербайджана "100-летие Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (1920-2020)".