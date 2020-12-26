В Азербайджане еще 4255 человек вылечились от COVID-19, выявлены 1428 новых случаев заражения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки еще 4 255 человек вылечились от коронавируса, выявлены 1 428 новых случаев заражения, скончались 38 человек, сообщили в субботу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 213 192 случая заражения коронавирусом, из них 164 500 человек вылечились, 2 454 - скончались, число активных больных – 46 238.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 12 507, а в целом - 2 141 798 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев)
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