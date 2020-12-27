Более 1700 членам семей шехидов в Азербайджане назначены пенсии, льготы и пособия
БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты населения при министерстве труда и социальной защиты населения продолжает процесс назначения социальных пособий семьям шехидов Отечественной войны.
Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, Фонд уже назначил президентскую ежемесячную пенсию, а также льготы и пособия примерно 1700 членам семей примерно 700 шехидов. Им также предоставляется информация о назначениях.
В этом месяце министерство запустило систему электронного назначения пенсий и пособий семьям шехидов, а также пенсий и пособий в связи с потерей главы семьи. Эти инновационные новшества позволили членам семей проактивно и оперативно осуществлять социальные выплаты через электронную систему без необходимости подачи заявки.
Лента новостей
Улучшается обеспечение подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (ФОТО)
Русские братья из Гянджи Андрей и Максим Бузановы – герои Карабахской войны: Мы гордимся тем, что являемся сынами Азербайджана и всегда будем на страже Отчизны!
После создания по инициативе Президента Азербайджана формата ОПЕК+ падение цен на нефть прекратилось - депутат
В Азербайджане все защищенные вклады, независимо от суммы, полностью страхуются до 5 апреля 2021 года
Названы сроки начала службы турецких военных в совместном с Россией наблюдательном центре по Нагорному Карабаху
Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджана обсудил проект бюджета на 2021 год (ФОТО)
Учреждена юбилейная медаль "100-летие Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности"
Должны быть разработаны планы по организации сферы образования в освобожденных районах Азербайджана - замминистра