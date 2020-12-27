Более 1700 членам семей шехидов в Азербайджане назначены пенсии, льготы и пособия

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты населения при министерстве труда и социальной защиты населения продолжает процесс назначения социальных пособий семьям шехидов Отечественной войны.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, Фонд уже назначил президентскую ежемесячную пенсию, а также льготы и пособия примерно 1700 членам семей примерно 700 шехидов. Им также предоставляется информация о назначениях.

В этом месяце министерство запустило систему электронного назначения пенсий и пособий семьям шехидов, а также пенсий и пособий в связи с потерей главы семьи. Эти инновационные новшества позволили членам семей проактивно и оперативно осуществлять социальные выплаты через электронную систему без необходимости подачи заявки.