«ВМЕСТЕ мы сила»: в рамках акции «Поддержим солдата» была оказана помощь семьям участников войны и шехидов

Компания ENGINET, предоставляющая телекоммуникационные услуги, под лозунгом «ВМЕСТЕ мы сила» поддержала военнослужащих, сражавшихся за территориальную целостность нашей страны, и семьи солдат, погибших за Родину. В рамках объявленной в ноябре акции «Поддержим солдата» платежи всех абонентов, присоединившихся к сети BIRLink в ноябре, были направлены в поддержку раненых во время войны и семей шехидов.

Таким образом, за этот период были собраны средства в размере 20 688 манатов (без НДС). Из этой суммы пяти семьям ветеранов и шехидов была материальная помощь в размере 1000 манатов, а также были обеспечены продуктами питания.

Затем остальную сумму, собранную в рамках этой акции, в размере 15 000 манатов ENGINET перечислила в фонд «YAŞAT», учрежденный указом президента Ильхама Алиева от 8 декабря, в целях обеспечения раненых и семей шехидов, сражавшихся во имя защиты территориальной целостности Азербайджана.

Напомним, что ENGINET поддержала национальную армию в течении 44-дневной Отечественной войны, перечислив средства в Фонд помощи вооруженным силам. Кроме того, компанией была оказана поддержка детям и их семьям, пострадавшим в результате теракта 11 октября в Гяндже со стороны Армении.

Компания ENGINET с глубоким уважением и почтением чтит память отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны!