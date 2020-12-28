Главный редактор АМИ Trend вышел из комы, его общее состояние стабильно тяжелое

БАКУ /Trend/ - Главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу вышел из комы, его общее состояние стабильно тяжелое.

Об этом в понедельник сказал Trend лечащий врач клиники, в которой находится Хафизоглу.

Он сказал, что температура и давление пациента в норме: "Сегодня он вышел из комы. Сатурация составляет 94%, из которых 35% осуществляются за счет аппарата искусственной вентиляции легких. Общее состояние пациента продолжает оставаться стабильно тяжелым. Его лечение интенсивно продолжается".

Напомним, что Руфиз Хафизоглу заразился коронавирусом. После ухудшения состояния он был помещен в медучреждение "Ени клиника".

(Текст: Кямаля Сеидова)