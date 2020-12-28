Банк Республика поддержал семьи шехидов и малообеспеченные семьи! (ФОТО)

Банк Республика, один из ведущих банков страны, регулярно реализующий социальные проекты в нашей стране, успешно завершил очередной проект по организации самозанятости уязвимых групп населения.

В рамках программы самозанятости стартовавшей в начале года, банк осуществил мечты о своем бизнесе еще 29-ти граждан, нуждающихся в особой социальной защите.

В этот раз банк безвозмездно предоставил материалы, оборудование и другие активы, необходимые для улучшения социального положения семьям шехидов и малообеспеченным семьям, а также безработным в Баку, Апшероне, Сумгаите, Гяндже, Гусаре, Лянкяране, Масаллы, Ширване, Товузе и Барде.

Таким образом, удалось создать новый мукомольный цех, небольшую текстильную компанию, автомойку и автоэлектроцентр, животноводческую ферму, игровой зал playstation, бройлерную ферму и небольшой ресторан.

Жители выразили благодарность Банку Республика и всем участникам проекта за возможность создания постоянного источника дохода.

Следует отметить, что в этом году Банк Республика поддержал 71 граждан по организации самозанятости в рамках программы самозанятости.

Этот проект был осуществлен в рамках Меморандума о сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана для оказания помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144