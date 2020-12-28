Доставляемые в Азербайджан вакцины от коронавируса освобождаются от налога

Общество 28 декабря 2020 15:36 (UTC+04:00)
Доставляемые в Азербайджан вакцины от коронавируса освобождаются от налога

БАКУ /Trend/ - Вакцины и их шприцы, которые будут доставлены в Азербайджан в связи с пандемией коронавируса, на 2 года будут освобождены от НДС.

Вопрос об этом отражен в поправке в Налоговый кодекс, обсуждаемой на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает в понедельник Trend.

Депутаты одобрили эту поправку. После обсуждений она была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

(Автор6 Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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