Доставляемые в Азербайджан вакцины от коронавируса освобождаются от налога

БАКУ /Trend/ - Вакцины и их шприцы, которые будут доставлены в Азербайджан в связи с пандемией коронавируса, на 2 года будут освобождены от НДС.

Вопрос об этом отражен в поправке в Налоговый кодекс, обсуждаемой на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает в понедельник Trend.

Депутаты одобрили эту поправку. После обсуждений она была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

(Автор6 Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)