Исмаил Гасабов - старший сержант Внутренних войск МВД Азербайджана, ставший шехидом в боях за Шушу

БАКУ /Trend/ - Старший сержант Внутренних войск МВД Азербайджана Гасабов Исмаил Наби оглу стал шехидом в ходе Отечественной войны.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, Исмаил Гасабов родился в 1991 году в селе Чайлы Газахского района.

Он погиб седьмого октября в боях за освобождение города Шуша.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)