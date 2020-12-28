Исмаил Гасабов - старший сержант Внутренних войск МВД Азербайджана, ставший шехидом в боях за Шушу
БАКУ /Trend/ - Старший сержант Внутренних войск МВД Азербайджана Гасабов Исмаил Наби оглу стал шехидом в ходе Отечественной войны.
Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, Исмаил Гасабов родился в 1991 году в селе Чайлы Газахского района.
Он погиб седьмого октября в боях за освобождение города Шуша.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)
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