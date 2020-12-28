Почему количество заражений в Китае находится на уровне 20-30 человек? - эффективность вакцины Sinovac

БАКУ /Trend/ - Вакцина Sinovac против COVID-19 китайского производства благодаря успешным клиническим испытаниям уже вызвала интерес многих стран.

Как сообщает Trend, самый высокий процент эффективности вакцины Sinovac зарегистрирован в Индонезии и Турции.

Представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэй сообщил, что данная вакцина используется в Китае с июля: "Было вакцинировано более 1 миллиона человек, и серьезных побочных эффектов не зарегистрировано".

Основные преимущества данной вакцины:

- быстрый иммунный ответ;

- использование мертвых вирусных частиц (в других вакцинах в организм вводятся коды, взятые у вируса. Пока не известно какие еще заболевания это вызовет в будущем);

- успешные клинические испытания в большем количестве стран;

- её можно хранить в холодильнике при температуре 2-8 градусов, что облегчает транспортировку (вакцина Pfizer должна храниться при минус 70 градусах).

Согласно официальным данным, Турция, Индонезия, Бразилия, Чили, Сингапур, Малайзия, Филиппины, страны Персидского залива и другие страны уже заказали вакцину Sinovac.

По данным производителя вакцины компании Sinopharm, уже произведено 500 миллионов доз вакцины.

В результате её эффективного использования количество ежедневных заражений в Китае в настоящее время составляет 20-30 человек. Это один из самых низких показателей в мире.

(Автор: Асиф Мехман Редактор: Наталья Кочнева)