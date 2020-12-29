В этом году на работу в бакинские школы принято более 1690 учителей
БАКУ /Trend/ - Управление образования по г. Баку представило 1709 вакансий по приему и смене работы учителями в 2020-2021 учебном году, на работу были приняты 1 691 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление.
Из них 1209 человек были приняты на работу по срочным договорам, 228 учителей, работающих по срочным договорам, были оформлены на постоянную работу, 254 учителя, работающих по бессрочным договорам, сменили место работы.
В этом году срочные договора были заключены с 539 учителями, достигшими возрастного ценза.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Иран экспортировал сельскохозяйственной и продовольственной продукции на сумму $2,6 млрд. за полгода
Лента новостей
Главная задача на 2021 год - восстановление Карабаха и его реинтеграция в экономику страны - министр финансов Азербайджана
Разрабатывается проект госпрограммы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана - министр
В рамках восстановления освобожденных территорий Азербайджана особо важны меры по организации сферы образования - замминистра
В общественных местах в Азербайджане задержан 21 больной COVID-19, без разрешения покинувший места проживания
В Азербайджане более половины страховых сборов в сегменте non-life приходится на добровольный класс - Ассоциация страховщиков
Иран экспортировал сельскохозяйственной и продовольственной продукции на сумму $2,6 млрд. за полгода
У Грузии есть прекрасная возможность служить точкой соединения для некоторых крупнейших экономик мира
Победоносные азербайджанские солдаты показывают творческое мастерство – песня Муслима Магомаева, пианино, гитара и даже бочка (ВИДЕО)
Некоторым мусульманским странам следует пересмотреть отношения с разжигающей исламофобию Арменией - политолог
Армения на уровне президента признала, что в кризисе находится не только государство, но и армянский народ - азербайджанский депутат
Почему количество заражений в Китае находится на уровне 20-30 человек? - эффективность вакцины Sinovac
Охрана культурного наследия является общечеловеческим обязательством, которое не может быть использовано ЮНЕСКО в политических целях - Хикмет Гаджиев
Подорвались на мине, лежал обгоревший, а на меня шли армяне...Герой Карабахской войны Мухаммед Керимли спас от смерти 400 воинов! (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане в программе "Время урока" представлены учебные материалы по соответствующим предметам