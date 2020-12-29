В этом году на работу в бакинские школы принято более 1690 учителей

БАКУ /Trend/ - Управление образования по г. Баку представило 1709 вакансий по приему и смене работы учителями в 2020-2021 учебном году, на работу были приняты 1 691 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление.

Из них 1209 человек были приняты на работу по срочным договорам, 228 учителей, работающих по срочным договорам, были оформлены на постоянную работу, 254 учителя, работающих по бессрочным договорам, сменили место работы.

В этом году срочные договора были заключены с 539 учителями, достигшими возрастного ценза.

(Текст: Кямаля Сеидова)