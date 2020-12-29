Состояние главного редактора АМИ Trend продолжает оставаться тяжелым

БАКУ /Trend/ - Состояние главного редактора АМИ Trend Руфиза Хафизоглу продолжает оставаться тяжелым.

Об этом во вторник сообщили Trend члены его семьи.

По их словам, температура и давление у него нормальные: "Сатурация составляет 45% с оксигенацией в 97%. Изменений в самочувствии нет".

Напомним, что Руфиз Хафизоглу был госпитализирован в связи с коронавирусом в медучреждение "Ени клиника" и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

(Текст: Кямаля Сеидова)