Ввозимая в Азербайджан вакцина от коронавируса на два года освобождается от НДС
БАКУ /Trend/ - Вакцина и шприцы к ней, которые будут ввезены в Азербайджан в связи с пандемией коронавируса, на два года освобождаются от НДС.
Вопрос об этом отражен в поправке в Налоговый кодекс, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает во вторник Trend.
Депутаты одобрили эту поправку, и после обсуждений и голосования она была принята во втором чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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