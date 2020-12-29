Ввозимая в Азербайджан вакцина от коронавируса на два года освобождается от НДС

БАКУ /Trend/ - Вакцина и шприцы к ней, которые будут ввезены в Азербайджан в связи с пандемией коронавируса, на два года освобождаются от НДС.

Вопрос об этом отражен в поправке в Налоговый кодекс, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает во вторник Trend.

Депутаты одобрили эту поправку, и после обсуждений и голосования она была принята во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)