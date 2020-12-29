Названа повестка последнего заседания осенней сессии парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка последнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в рамках осенней сессии, которое будет проведено завтра, 30 декабря, сообщает во вторник Trend.

В списке вопросов, которые будут обсуждены:

- о законопроекте по поправке в закон "О банкротстве и разорении" (третье чтение);

- о законопроекте по поправке в Налоговый кодекс (третье чтение);

- о законопроекте по поправке в Налоговый кодекс (третье чтение);

- о законопроекте по поправке в закон "О государственном долге" (третье чтение);

- проект решения Милли Меджлиса об утверждении обращения парламента Азербайджана в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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