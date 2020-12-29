Вечер поэзии Рамиза Ровшана прошел в Бакинской Высшей Школе Нефти (ФОТО)

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошел вечер поэзии, посвящённый 74-летию со дня рождения выдающегося поэта Рамиза Ровшана.

В мероприятии, организованном на онлайн-платформе, приняли участие около 800 поклонников литературного творчества Рамиза Ровшана, в том числе сам поэт, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, преподаватели БВШН, студенты и выпускники Высшей Школы, а также их родители.

Во время вечера поэзии студент БВШН от имени руководства и коллектива Высшей Школы поздравил поэта, которому 15 декабря исполнилось 74 года, с днем рождения, вручив ему букет цветов у него дома.

Затем был показан видеоролик о жизни Рамиза Ровшана.

Выступивший далее ректор БВШН Э. Гасымов сообщил, что по распоряжению Президента Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева Рамиз Ровшан, завоевавший любовь многих тысяч читателей, был удостоен почетного звания Народного поэта «За заслуги в развитии азербайджанской культуры».

Студенты Высшей школы приветствовали поэта своими стихами.

Хаял Фарзалиев, студент 3 курса кафедры «Информационная безопасность», прочитал стихи «Змееныш», «Статуе свободной женщины», Нигяр Мамедова, студентка 4 курса кафедры «Химическая инженерия» исполнила стих «Лунный свет», Нилуфар Аскарзаде, студентка 4 курса кафедры «Химическая инженерия», прочитала стих «Однажды утром он проснулся», Фидан Асланова, студентка 4 курса кафедры «Химическая инженерия», исполнила стих «Мир», Пари Хабибова, студентка 4 курса кафедры «Химическая инженерия», прочла стих «Женщина в черном», Нигяр Байрамова, студентка 4 курса кафедры «Нефтегазовая инженерия» исполнила стих «Внезапный звонок», Фатима Мамедова, студентка 2 курса кафедры «Химическая инженерия» прочитала стих «Пойдем туда, где нас нет», Мухаммад Микаилов, студент 5 курса кафедры «Нефтегазовая инженерия» исполнил стих «Распятый Иисус», Туркан Зейналзаде, студентка 1 курса кафедры «Химическая инженерия», прочла стих «Разлука».

Пораженный глубоким смыслом стихов, исполненных молодыми инженерами на высоком уровне, поэт отметил, что своим литературным творчеством студенты ускорят наступление эпохи Возрождения в азербайджанской поэзии.

«Стихи были исполнены мастерски и от всего сердца. Я был поражен и восхищен стихотворческими способностями студентов и их глубоким чувством языка. БВШН не только готовит высококвалифицированных инженеров, но также является школой поэтов», - добавил он.

Выразив удовлетворение наличием большого количества читателей среди молодых инженеров, Народный поэт объявил о скором выходе в свет нового сборника его стихов «Все лица этого мира».

Отвечая на многочисленные вопросы студентов, Рамиз Ровшан подарил свою книгу с автографом Нигяр Байрамовой за то, что она лучше всех прочитала стихи.