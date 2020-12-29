Названы сферы деятельности в Азербайджане, где женщин работает больше, чем мужчин

Общество 29 декабря 2020 20:56 (UTC+04:00)
Названы сферы деятельности в Азербайджане, где женщин работает больше, чем мужчин

БАКУ /Trend/ - Согласно статистике за 2019 год, число женщин, работающих в сфере медицинских и социальных услуг в Азербайджане, на 54,8 процента больше, чем мужчин, а в сфере образования женщин больше на 47,6 процента.

Как передает во вторник Trend, это отражено в годовом отчете Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

В информации отмечается, что порядка 82 процентов занятых женщин работают в пяти отраслях экономики, в том числе 42,1 процента - в сельском хозяйстве, 18,2 процента - в торговле, 11,7 процента - в образовании, 6,1 процента - в сфере здравоохранения и социальных услуг, 3,5 процента - в обрабатывающей промышленности.

Согласно отчету, 23 процента в выборных и руководящих органах 61 официально зарегистрированной политической партии в стране составляют женщины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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