Фонд "YAŞAT" продолжает удовлетворять потребности раненых и семей шехидов

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Фонда "YAŞAT", наряду с обращением по адресам, где проживают раненые в ходе восстановления территориальной целостности страны военнослужащие и семьи шехидов, продолжают удовлетворять потребности данной категории граждан.

Как сообщает во вторник Trend, на сегодняшний день были проведены встречи примерно с 11000 членами 2594 семей шехидов и определены их основные потребности. В результате анализов в связи с потребностями семей шехидов Фонд начал осуществление выплат 1310 членам из 970 семей шехидов. Таким образом, начато финансирование расходов на лечение 737 членов 534 семей шехидов, долговых обязательств 410 членов 313 семей шехидов и платы за обучение 25 членов 25 семей шехидов, помимо этого начаты работы по улучшению жилищных условий 48 семей шехидов (ремонт домов), улучшению бытовых условий 10 семей шехидов (отопление, коммунальные услуги и др.). Взят под контроль вопрос трудоустройства 80 членов 40 семей шехидов. Данный вопрос будет согласован с соответствующими ведомствами.

Подробный отчет о помощи будет размещен на портале Фонда, который будет запущен в ближайшие дни.

Работа в направлении удовлетворения потребностей лиц из соответствующих категорий будет продолжена. Напомним, что 69 групп из числа сотрудников Фонда обеспечены соответствующими планшетами, а все необходимые потребности регистрируются в электронном виде. Сотрудники фонда «YAŞAT» являются членами семей шехидов и раненых военнослужащих. В рамках деятельности Фонда продолжается процесс выявления и удовлетворения потребностей лиц соответствующей категории.

Отметим, что Фонд "YAŞAT" учрежден Указом Президента Азербайджана от восьмого декабря 2020 года в целях создания соответствующей платформы для реализации инициатив гражданского общества, направленных на оказание дополнительной поддержки мерам, осуществляемым государством в области социальной защиты семей шехидов и лиц, ставших инвалидами в результате военных действий, обеспечения прозрачности, отчетности и общественного контроля в данной сфере.

С реквизитами Фонда можно ознакомиться перейдя по ссылке http://vxsida.az/az/annouces/1493.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)