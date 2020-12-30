Фонд Гейдара Алиева передал новогодние подарки в детдома и школы-интернаты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева передал новогодние подарки в детдома и школы-интернаты.

Как сообщает в среду Trend, ежегодно Фонд Гейдара Алиева, руководимый Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года организует празднество во Дворце «Бута» для воспитанников детских домов и школ-интернатов. В этом году в связи с пандемией COVID-19 организация празднества не соответствует правилам карантинного режима, поэтому Фонд поздравил детей в ином формате.

Для того, чтобы порадовать воспитанников детских домов и школ-интернатов, представители Фонда Гейдара Алиева посетили их и передали им праздничные подарки. Чтобы и в этом году создать праздничное настроение у детей, которые всегда с нетерпением и большой радостью ждут организуемые Фондом Гейдара Алиева акции, Фонд подготовил подарки в соответствии со вкусом и пожеланиями детей.

Детям были подарены мягкие игрушки, являющиеся символом 2021 года, самые любимые их сладости и конструкторы "лего".

Наряду с Баку, подарки Фонда Гейдара Алиева были переданы в детские дома, школы-интернаты в Гяндже, Лянкяране и Шеки, социальные учреждения для детей, нуждающихся в особой заботе, и в Детский психоневрологический центр.

Организованная Фондом праздничная акция охватила около двух тысяч детей.

(Текст: Кямаля Сеидова)