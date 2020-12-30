Фонд Гейдара Алиева передал новогодние подарки в детдома и школы-интернаты (ФОТО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева передал новогодние подарки в детдома и школы-интернаты.
Как сообщает в среду Trend, ежегодно Фонд Гейдара Алиева, руководимый Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года организовывал празднества для воспитанников детских домов и школ-интернатов во Дворце «Бута». В этом году в связи с пандемией COVID-19 организация празднества не соответствует правилам карантинного режима, поэтому Фонд поздравил детей в ином формате.
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