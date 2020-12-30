В Азербайджане в общественных местах задержаны 13 больных COVID-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 29 декабря в общественных местах были выявлены и возвращены в места проживания 13 больных коронавирусом.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

В их отношении было возбуждено уголовное дело. "Все меры, осуществляемые в этом направлении, служат обеспечению безопасности населения и охране его здоровья", - говорится в сообщении МВД.

(Текст: Кямаля Сеидова)