Состояние главного редактора АМИ Trend остается стабильно тяжелым

БАКУ /Trend/ - Состояние главного редактора АМИ Trend Руфиза Хафизоглу продолжает оставаться стабильно тяжелым, каких-либо изменений нет, сообщили в среду Trend члены его семьи.

Было отмечено, что температура и давление у него в норме, сатурация составляет 95%, из которых 35% обеспечиваются посредством аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, что Руфиз Хафизоглу ранее заразился коронавирусом, в связи с чем был госпитализирован в тяжелом состоянии в медучреждение "Ени клиника".

(Текст: Кямаля Сеидова)