Автобусы в Баку 31 декабря, 1 и 4 января будут работать в обычном режиме
БАКУ /Trend/ - В Баку, как и на всей территории страны, общественный транспорт до 31 января 2021 года не будет работать только по субботам и воскресеньям, сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
В праздничные дни на выходных это решение также остается в силе, и с 06:00 часов 2 января по 06:00 часов 4 января работа общественного транспорта будет приостановлена.
31 декабря 2020 года, а также 1 и 4 января 2021 года в связи с тем, что эти дни приходятся на четверг, пятницу и понедельник, регулярные и экспресс-автобусы будут работать в обычном режиме.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
На азербайджанском канале состоится показ фильма из цикла "Формула власти-2020" - проект Михаила Гусмана
В Азербайджане арестованы в административном порядке водители, пытавшиеся проехать в обход карантинных постов
Реализация проекта ветряной электростанции в Азербайджане позволит сэкономить 220 млн кубометров газа - министр (ФОТО)
Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне станет объектом изучения экспертных сообществ - российский эксперт
Азербайджан внес значительный вклад в общий объем платежей по картам Visa в странах Кавказского региона
В 2021 году ожидается снижение таможенных пошлин и налоговой нагрузки на импорт ювелирных изделий в Азербайджан
Награждены победители конкурса для журналистов, посвященного «InnoWeek - Неделя инноваций 2020» при поддержке Azercell
Сбывшееся завещание Шахина Аллахъярова: Если стану шехидом, назови сына моим именем... - Рассказ о герое Карабахской войны (ВИДЕО, ФОТО)
В Коллегию адвокатов Азербайджана поступили обращения от коллег из Турции и Пакистана в поддержку справедливой позиции страны
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана медалью "За освобождение Лачина"
Райские сны - в Японии издан красочный календарь с работами заслуженного художника Азербайджана Инны Костиной
Поджигая тело азербайджанского военнослужащего, армяне грубо нарушили гуманитарное право - Аппарат Омбудсмена
Проект ветряной электростанции в Азербайджане нацелен на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу