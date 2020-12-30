Автобусы в Баку 31 декабря, 1 и 4 января будут работать в обычном режиме

БАКУ /Trend/ - В Баку, как и на всей территории страны, общественный транспорт до 31 января 2021 года не будет работать только по субботам и воскресеньям, сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В праздничные дни на выходных это решение также остается в силе, и с 06:00 часов 2 января по 06:00 часов 4 января работа общественного транспорта будет приостановлена.

31 декабря 2020 года, а также 1 и 4 января 2021 года в связи с тем, что эти дни приходятся на четверг, пятницу и понедельник, регулярные и экспресс-автобусы будут работать в обычном режиме.

(Текст: Кямаля Сеидова)