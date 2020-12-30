Завтра в Азербайджане будет до 11 градусов тепла

Общество 30 декабря 2020 13:17 (UTC+04:00)
Завтра в Азербайджане будет до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Ночью и утром местами туман, морось, умеренный юго-западный ветер.

Ночью - 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 до 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, в отдельных местах временами туман. Умеренный западный ветер.

Ночью - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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