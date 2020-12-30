Nargis Book: Спецвыпуск, посвященный Карабаху (ВИДЕО)

Общество 30 декабря 2020 16:15 (UTC+04:00)
Nargis Book: Спецвыпуск, посвященный Карабаху (ВИДЕО)

В преддверии Нового 2021 года Nargis Publishing House представил общественности Nargis Book «Karabakh» – спецвыпуск, посвященный культуре и истории Карабаха.

Впервые за восемь лет деятельности Издательского дома Nargis вышел специальный выпуск Nargis Book, цель которого – донести до мировой общественности значимость Карабаха для Азербайджана и рассказать об истории и богатом культурном наследии этого края.

Над материалами для публикации работали известные искусствоведы и историки. Они простым языком описали настоящую историю Карабаха, воссоздали хронологию событий исключительно на основе архивных документов и научных публикаций, объективно изложили факты и восстановили историческую справедливость.

В Nargis Book вошли эксклюзивные интервью с представителями мировой культуры и общественными деятелями; статьи о вкладе азербайджанцев в мировую культуру и науку; история Карабахского региона, начиная с поселений азыхантропов; эксклюзивные фотосессии и серии иллюстраций; фоторепортаж из освобожденных Агдама и Физули и многое другое.

Материалы проиллюстрированы архивными фотографиями, в том числе редкими снимками Якова Халипа из коллекции Центра фотографии братьев Люмьер. Издание подготовлено преимущественно на английском языке, дополнено QR-кодами, позволяющими посмотреть видео и послушать азербайджанскую национальную музыку, а также сопровождается серией из семи открыток с иллюстрациями семи районов Карабаха и иллюстрированными буквами азербайджанского алфавита: в каждом номере нового выпуска можно найти одну открытку, а все семь складываются в слово Qarabağ.

Инициатором и идейным вдохновителем проекта выступила главный редактор журнала Nargis Ульвия Махмудова. Проект осуществился благодаря поддержке Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики, Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, компаний Azercell, Azerenerji, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, Pasha Holding, Ассоциации банков Азербайджана, AzerGold, Veysaloglu Group of Companies, Бакинского транспортного агентства, Nurgun Motors, Kontinent Construction.

Nargis Book представляет международной аудитории образ мультикультурного и многонационального Азербайджана.

Издание призвано сформировать правильное восприятие Азербайджана и азербайджанцев, раскрыть сущность Карабахского конфликта, а также повысить международный имидж страны и познакомить иностранных читателей с многоязычными людьми разных национальностей и религий, совместно проживающих в Азербайджане как единая миролюбивая нация. Для достижения этой цели данное издание будет распространено в США, а также среди европейских стран, включая Россию, Украину, Великобританию, Турцию.

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