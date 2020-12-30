Президент и первая леди Пакистана приняли участие в церемонии вручения инвалидных колясок лицам с ограниченными возможностями при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Исламабаде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Президентском дворце Пакистана 100 лицам с ограниченными возможностями были предоставлены инвалидные коляски, специально изготовленные при поддержке Фонда Гейдара Алиева по размеру тела, а также была организована выставка картин и изделий ручной работы лиц с ограниченными возможностями.

Как сообщает в среду Trend, на мероприятии приняли участие Президент Пакистана Ариф Алви и первая леди Самина Алви, государственные официальные лица, депутаты, известные общественно-политические деятели и представители СМИ.