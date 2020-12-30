Фонд Гейдара Алиева передал праздничные посылки почти 100 тысячам семей (версия 2)

(первая версия в 16:21)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малообеспеченным семьям и другим семьям из уязвимых групп розданы посылки в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, сообщает в среду Trend.

Акция, проводимая Фондом Гейдара Алиева и Общественным объединением «Региональное развитие» охватывает до 100 тысяч семей по республике. Наряду с малообеспеченными семьями сюда входят дети с ограниченными возможностями здоровья, семьи, в которых 5 и более детей, а также семьи, покинувшие свои дома в результате ущербов, нанесенных во время военной агрессии Армении.

Передача гражданам посылок, состоящих из продовольственных продуктов, осуществляется при поддержке министерства труда и социальной защиты населения с соблюдением требований существующего карантинного режима.