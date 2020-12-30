В Азербайджане выявлено еще 1052 случая заражения коронавирусом, 4067 человек вылечились
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 052 случая заражения коронавирусом, 4067 человек вылечились, скончались 34 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 217 636 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 180 295 человек вылечились, 2 609 скончались, число активных больных – 34 732.
За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 10 904 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 2 185 247 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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