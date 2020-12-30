В Азербайджане приостанавливается процесс перевода учеников из школы в школу

БАКУ /Trend/ - С 18:00 восьмого января 2021 года процесс электронного перевода учеников из одной школы в другую будет приостановлен.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования Азербайджана, приостановление запросов связано с укомплектованием классов на второе полугодие.

Процесс рассмотрения имеющихся анкет на портале продлится до 18:00 13 января 2021 года. Родители (законные опекуны) до указанной даты должны забрать личные документы детей из предыдущей школы и передать их в школу, выбранную для перевода.

Общественность будет дополнительно проинформирована о дате возобновления деятельности портала.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)