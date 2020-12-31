АzTV представит редкие кадры документальной хроники периода Пограничного Движения в Нахчыване - Впервые (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 31 декабря, в День Солидарности Азербайджанцев всего Мира Азербайджанское Телевидение представит телезрителям фильм, в котором вы увидите факты, показывающие, насколько важна была в победе азербайджанского народа в 44-дневной войне философия солидарности азербайджанцев всего мира.

В документальном фильме под названием «Горжусь тем, что я азербайджанец» глазами главного героя, являющегося символическим представителем современного поколения, в форме историко-документальной экскурсии представлена история возникновения Дня Солидарности Азербайджанцев всего мира.

На протяжении всего фильма главный герой, словно погружаясь в истоки образования этого праздника, показывает историю движения диаспоры в Советском Азербайджане до 1989-го года, рассказывает о Пограничном движении, начавшемся в Нахчыване, об объявлении 31 декабря Днем Солидарности Азербайджанцев всего Мира Верховным Меджлисом Нахчыванской Автономной Республики после пришествия к власти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Главный герой повествует о подготовке к первому съезду nазербайджанцев мира, проводимой в Баку, и выступлению на этом съезде Гейдара Алиева.

Стоит особо отметить, что в фильме особое место занимает историческая хроника, снятая в период Пограничного Движения в Нахчыване и до сих пор не выходившая в эфир.

Автор сценария - Ильгар Фахми, режиссер - Рамиль Агасиев, ведущий - Зия Aга, операторы - Тариэль Гаджизаде, Фахир Самедоглу, режиссер монтажа - Расим Рамазанов, ассистент -Мирза Алиев.

Фильм «Горжусь тем, что я азербайджанец» смотрите сегодня на AzTV, в 20:45