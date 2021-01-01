Первый чай в свободной Шуше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Когда я уезжал из Шуши в 1992 году, город находился в осаде. Мне пришлось выйти очень трудными путями.

Об этом сообщил Trend всемирно известный фотожурналист Реза Дегати.

Фотограф рассказал, что перед выходом из Шуши захотел в последний раз попить чай с сопровождающими его солдатами:

"После освобождения Шуши я вернулся сюда 28 декабря. Свой первый чай в свободной Шуше я выпил с солдатами на самой высокой точке города".