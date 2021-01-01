В Азербайджане выявлен еще 341 случай заражения коронавирусом, 4 472 человек вылечились
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен еще 341 случай заражения коронавирусом, 4 472 человек вылечились, скончались 32 человека, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 219 041 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 188 280 человек вылечились, 2 670 скончались, число активных больных – 28 091.
В целом в стране проведено 2 199 939 тестов.
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