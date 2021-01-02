Теймур Раджабов вышел в финал шахматного турнира Airthings Masters

БАКУ /Trend/ - Состоялись ответные матчи полуфинала шахматного онлайн-турнира Airthings Masters, организованного в рамках Champions Chess Tour.

Как сообщает Trend, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов вышел в финал, победив россиянина Даниила Дубова со счетом 2:0.

Отметим, что в первом матче шахматист обыграл представителя сборной России со счетом 3:1.

Напомним, что в четвертьфинале Раджабов выиграл другого представителя России Яна Непомнящего и вышел в полуфинал.

Общий призовой фонд турнира, который продлится до 3 января, составляет 200 000 долларов.

(Редактор: Наталья Кочнева)