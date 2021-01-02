Теймур Раджабов вышел в финал шахматного турнира Airthings Masters
БАКУ /Trend/ - Состоялись ответные матчи полуфинала шахматного онлайн-турнира Airthings Masters, организованного в рамках Champions Chess Tour.
Как сообщает Trend, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов вышел в финал, победив россиянина Даниила Дубова со счетом 2:0.
Отметим, что в первом матче шахматист обыграл представителя сборной России со счетом 3:1.
Напомним, что в четвертьфинале Раджабов выиграл другого представителя России Яна Непомнящего и вышел в полуфинал.
Общий призовой фонд турнира, который продлится до 3 января, составляет 200 000 долларов.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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