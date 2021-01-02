В Азербайджане с карантинных постов возвращены 1 050 транспортных средств

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения распространения COVID-19 усилен карантинный контроль на въездах-выездах в 5 городов и 12 районов Азербайджана, установлены специальные посты, на которых сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают контрольно-профилактические проверки, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

1 января 2021 года с карантинных постов возвращены 1 050 транспортных средств, пытающихся проехать без разрешения.

Из них 530 возвращены в Баку, 520 - в регионы страны.

Также в этот день в Азербайджане в отношении 20 человек за нарушение правил карантинного режима было применено административное взыскание.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)