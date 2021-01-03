Состояние главного редактора Информагентства Trend продолжает улучшаться
БАКУ /Trend/ - Состояние главного редактора информационного агентства Trend Руфиза Хафизоглу продолжает улучшаться, он отключен от ИВЛ.
Об этом Trend сообщили в семье главного редактора.
Было отмечено, что состояние Хафизоглу несколько дней продолжает изменяться в лучшую сторону: "Температура и давление в норме, дыхание в норме, состояние с каждым днем улучшается".
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