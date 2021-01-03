БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 803 случая заражения коронавирусом, 2 918 человек вылечились, 30 скончались, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 220 265 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 194 843 человек вылечились, 2 733 скончались, число активных больных – 22 689.

На данное время сделано 6 200, в целом в стране проведено 2 210 426 тестов.