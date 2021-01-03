В Азербайджане выявлено еще 803 случая заражения коронавирусом, 2 918 человек вылечились
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 803 случая заражения коронавирусом, 2 918 человек вылечились, 30 скончались, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 220 265 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 194 843 человек вылечились, 2 733 скончались, число активных больных – 22 689.
На данное время сделано 6 200, в целом в стране проведено 2 210 426 тестов.
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