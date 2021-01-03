Теймур Раджабов победил Ароняна во втором финальном матче и стал чемпионом Airthings Masters

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов во втором матче финала шахматного онлайн-турнира Airthings Masters, организованного в рамках Champions Chess Tour, также встречался с Левоном Ароняном.

Как сообщает Trend, матч завершился победой представителя Азербайджана.

Общий призовой фонд соревнования составляет 200 000 долларов США. Победитель получит 60 000 долларов.

Отметим, что в первом матче Раджабов одолел представителя Армении со счетом 2,5:1,5. Теймур Раджабов, сыгравший вничью первую, вторую и третью партии, в четвертой партии одержал убедительную победу над соперником.