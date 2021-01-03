Теймур Раджабов победил Ароняна во втором финальном матче и стал чемпионом Airthings Masters
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов во втором матче финала шахматного онлайн-турнира Airthings Masters, организованного в рамках Champions Chess Tour, также встречался с Левоном Ароняном.
Как сообщает Trend, матч завершился победой представителя Азербайджана.
Общий призовой фонд соревнования составляет 200 000 долларов США. Победитель получит 60 000 долларов.
Отметим, что в первом матче Раджабов одолел представителя Армении со счетом 2,5:1,5. Теймур Раджабов, сыгравший вничью первую, вторую и третью партии, в четвертой партии одержал убедительную победу над соперником.
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